14.06.2020 (08:11)

Сборная команда из Приморского общевойскового объединения ВВО завершила подготовку к полуфиналу конкурса военно-профессионального мастерства «Воин Мира»

Ежедневно военнослужащие тренировались на территории мотострелкового соединения ВВО, дислоцированном в Приморье. Полуфинал состязания состоится на Князе-Волконском общевойсковом полигоне в Хабаровском крае.

Приморское общевойсковое объединение ВВО представят лучшие военнослужащие в дисциплинах «Атлет», «Эрудит», «Сударыня и Кавалер», «Профессионал» и «Снайпер». Они стали лучшими на втором этапе конкурса «Воин Мира», показав высокую физическую подготовку, умение обращаться со стрелковым и холодным оружием, а также метании ручных осколочных гранат на точность и дальность.

Кроме того, эти военнослужащие показали лучшие на полосе препятствий, стрельбе из автомата АК-74М из различных положений.

Победители окружного соревнования представят ВВО на всероссийском этапе конкурса «Воин Мира».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице