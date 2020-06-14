Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.06.2020 (08:11)

Сборная команда из Приморского общевойскового объединения ВВО завершила подготовку к полуфиналу конкурса военно-профессионального мастерства «Воин Мира»

Ежедневно военнослужащие тренировались на территории мотострелкового соединения ВВО, дислоцированном в Приморье. Полуфинал состязания состоится на Князе-Волконском общевойсковом полигоне в Хабаровском крае.

Приморское общевойсковое объединение ВВО представят лучшие военнослужащие в дисциплинах «Атлет», «Эрудит», «Сударыня и Кавалер», «Профессионал» и «Снайпер». Они стали лучшими на втором этапе конкурса «Воин Мира», показав высокую физическую подготовку, умение обращаться со стрелковым и холодным оружием, а также метании ручных осколочных гранат на точность и дальность.

Кроме того, эти военнослужащие показали лучшие на полосе препятствий, стрельбе из автомата АК-74М из различных положений.

Победители окружного соревнования представят ВВО на всероссийском этапе конкурса «Воин Мира».

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Порядка 1000 военнослужащих молодого пополнения прибыли в воинские части Приморской общевойсковой армии в ходе весеннего призыва
В Южно-Сахалинске прошла первая тренировка Парада посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
На главной площади столицы Бурятии состоялась тренировка парадных расчетов войск Улан-Удэнского гарнизона
В амурском Белогорске состоялась первая тренировка парада Победы в составе войск гарнизона на центральной площади города

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false