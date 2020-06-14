14.06.2020 (08:02)
Порядка 1000 военнослужащих молодого пополнения прибыли в воинские части Приморской общевойсковой армии в ходе весеннего призыва
В рамках весеннего призыва все военнослужащие по прибытию в части кроме первичного социологического изучения, также проходят обязательный углубленный медицинский осмотр, а затем помещаются на двухнедельный карантин в специально подготовленные казарменные помещения.
По окончанию карантинных мероприятий молодое пополнение ожидает общевоинская подготовка и церемония приведения к Военной Присяге.
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