13.06.2020 (22:02)

Военная техника приступила к передислокации в Москву

Военная техника механизированной колонны, принимающая участие в параде Победы на Красной площади 24 июня 2020 начала передислокацию с тренировочной площадки в подмосковном Алабино на временную площадку в Москве.

Передислокация колонны колесной боевой техникой будет совершена по следующему маршруту: н.п. Алабино – трасса А-107– Минское шоссе – Можайское шоссе – Рублевское шоссе – ул. Осенняя – ул. Крылатская – ул. Нижние Мневники 45.

В состав колонны колёсной техники входят автомобили «Тигр», защищенные автомобили «Тайфун-К» 4х4 с боевыми модулем дистанционного управления и «Тайфун-ВДВ», бронетранспортёры БТР-82А, ракетные комплексы «Искандер-М», «Ярс», «БАЛ» зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», зенитные ракетные системы «С-350» и «С-400», машины обеспечения боевого дежурства МОБД и машина дистанционного разминирования МДР «Листва», реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», тяжелые огнеметные системы ТОС-2, боевые машины системы дистанционного минирования ИСДМ, а также группа технического обеспечения.

Гусеничная техника из состава парадного расчёта – танки Т-34-85, САУ Су-100, Т-72Б3, Т-80БВМ и Т-90М, БМД-4М, БМД-МДМ, боевые машины пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок», БМП «Курганец-25» с 57-мм боевым модулем, БМП «Армата» с боевым модулем «Кинжал», зенитные артиллерийские комплексы «Деривация-ПВО», зенитные ракетные комплексы «Бук-М3» и зенитные ракетные системы С-300В4, реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А и другие – будут доставлены железнодорожным транспортом на станцию «Пресня», после чего совершат марш своим ходом на парадную площадку на ул. Нижние Мневники.

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