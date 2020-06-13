13.06.2020 (19:18)

В Москве на улице Нижние Мневники подготовлена площадка для размещения военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади

Общий размер площадки по сравнению с прошлым годом увеличен на 11 тысяч кв. метров и составит более 9 га.

Для хранения техники и проведения работ на специальной площадке, оборудованы тенто-мобильные укрытия с пунктами мойки, покраски, обслуживания и ремонта. Развернутые пункты способны одновременно проводить работы по обслуживанию более 40 единиц военной техники. Кроме того, на территории парка оборудованы склады военно-технического имущества и горюче-смазочных материалов.

Всего на площадке будет размещено более 400 единиц военной техники: основной состав механизированной колонны, резервная техника и техника обеспечения.

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