Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.06.2020 (09:02)

В соединения Черноморского флота прибыли первые офицеры – выпускники высших военных учебных заведений

Одними из первых приняли пополнение в соединении кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы, где на первичные корабельные должности были распределены 10 выпускников Санкт-Петербургского военно-морского института и Черноморского высшего военно-морского училища имени адмирала П. С. Нахимова.

В ближайшее время с молодыми офицерами будет проведён учебный сбор, в ходе которого они изучат распорядок дня, организацию корабельных вахт и уход за заведованием боевых частей, примут участие в тренировках по выполнению первичных мероприятий по борьбе за живучесть, проведению противоподводно-диверсионной обороны и приёму запасов материальных средств на борт корабля.

В течение июня на корабли и в береговые воинские части Черноморского флота ожидается прибытие порядка 300 лейтенантов - выпускников высших военно-учебных заведений Министерства обороны России.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Новости по теме:
Инспекторы военной автоинспекции провели акцию «Внимание! Дети!» в 40 воинских частях, дислоцированных в Краснодарском крае
Подразделения связи армейского корпуса Черноморского флота приняли участие в командно-штабной тренировке
Первая тренировка воздушного парада, посвящённого 75-летию Победы, в небе над городом-героем Новороссийском пройдёт 16 июня
Парад кораблей пройдёт в Севастопольской и Цемесской бухтах в честь 75-летия Победы

Метки:
Черноморский флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false