14.06.2020 (02:03)

В саратовском соединении дальней авиации проходит месячник «Армия против наркотиков»

Целью мероприятия является профилактика немедицинского потребления и незаконного оборота наркотических, психотропных веществ личным составом, пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей.

В ходе месячника командованием спланирован ряд мероприятий, тематических занятий и конференций с личным составом соединения, на которых будет организовано доведение до всех категорий военнослужащих статей Уголовного кодекса Российской Федерации и кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за незаконный оборот, изготовление наркосодержащих препаратов.

Так же будут проведены занятия с командирами подразделений по изучению методик раннего выявления и распознавания признаков наркотического опьянение, рассмотрены вопросы организации и координации деятельности должностных лиц по недопущению незаконного проникновения наркотических и психотропных веществ в воинские коллективы.

Военнослужащие пройдут специальное тестирование с использованием психологических методик. Медицинские подразделения проведут обследование личного состава с применением специализированных тестов.

«Проводимые мероприятия неслучайно совпадают с Международным днем борьбы с наркоманией – 26 июня. Данный месячник проводится ежегодно, у нас запланирован целый ряд мероприятий, тематических занятий, интерактивных лекций, практических занятий по физической подготовке. Для нас крайне важно донести для всего личного состава насколько важны семейные ценности и здоровый образ жизни в современном обществе» - заявил заместитель командира соединения по военно-политической работе гвардии полковник Олег Михайлишин.

При проведении мероприятий будет организовано взаимодействие с представителями военных прокуратур, военно-следственных отделов и военных судов гарнизонов, межведомственных комиссий по противодействию употреблению наркотических средств и их незаконному обороту.

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