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14.06.2020 (01:03)

Военные связисты объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил приняли участие в конкурсе «Уверенный прием - 2020»

Проведение испытаний было организовано на базе Центра управления, дислоцированного в Балашихе. За право представлять объединение в следующем этапе боролись около 50 военнослужащих в составе 12 экипажей.

Военнослужащие выполняли задания по развертыванию и свертыванию командно-штабных машин и радиорелейных станций на время, прокладке проводных линий связи, установлению устойчивой связи между узлами и аппаратными. Также связистами отработаны прием и передача больших объемов информации в автоматическом и ручном режимах. Нормативы выполнялись в условиях радиопомех со стороны условного противника.

По итогам мероприятия 7 лучших военных связистов объединения примут участие в следующем этапе, который пройдет во второй половине июня на базе Центре связи Воздушно-космических сил.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВКС
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