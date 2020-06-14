14.06.2020 (06:10)

В Южно-Сахалинске прошла первая тренировка Парада посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В тренировке приняли участие пешие парадные расчеты военнослужащих армейского корпуса Восточного военного округа совместно с воспитанниками кадетской школы, отрядами юнармейцев и представителями других силовых ведомств, общей численностью более 900 человек.

На 15 и 17 июня запланированы тренировки парадных расчетов совместно с механизированной колонной, в состав которой будет входить 42 единицы техники.

Генеральная репетиция военного парада состоится на центральной площади Южно-Сахалинска 20 июня с 10:00 до 13:00 часов.

Проведение тренировок проводится с соблюдением комплекса санитарно-эпидемиологических мер, личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты.

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