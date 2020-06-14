Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

14.06.2020 (06:10)

В Южно-Сахалинске прошла первая тренировка Парада посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В тренировке приняли участие пешие парадные расчеты военнослужащих армейского корпуса Восточного военного округа совместно с воспитанниками кадетской школы, отрядами юнармейцев и представителями других силовых ведомств, общей численностью более 900 человек.

На 15 и 17 июня запланированы тренировки парадных расчетов совместно с механизированной колонной, в состав которой будет входить 42 единицы техники.

Генеральная репетиция военного парада состоится на центральной площади Южно-Сахалинска 20 июня с 10:00 до 13:00 часов.

Проведение тренировок проводится с соблюдением комплекса санитарно-эпидемиологических мер, личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
На главной площади столицы Забайкалья провели первую пешую тренировку к военному параду, посвященному 75 годовщине Великой Отечественной войне
На центральной площади Уссурийска прошла первая вечерняя репетиция Парада Победы
Митинг, посвященный Дню России, состоялся в управлении армии ВВС и ПВО Восточного военного округа
Легендарные «Катюша» и СУ-152 примут участие в параде Победы в Хабаровске

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false