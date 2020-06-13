13.06.2020 (21:00)

В Центральном военному округе прошел строевой смотр парадных расчетов

Форму одежды и внешний вид участников Парада Победы проверил заместитель командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Поплавский. В ходе строевого смотра особое внимание было уделено правильности подгонки формы, а также парадным расчетам в военной форме времен Великой Отечественной войны.

Строевой смотр участников Парада Победы прошел с соблюдением всех санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены. На месте проведения тренировок дежурят специалисты медицинской службы.

Как ранее заявлял командующий ЦВО, на территории Центрального военного округа 24 июня пройдут три парада и более пятидесяти торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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