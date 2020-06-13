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13.06.2020 (20:38)

Командир 201-й военной базы РФ наградил военнослужащих в День России

Восемь офицеров, сержантов и солдат были удостоены ведомственных наград, среди которых медали «За укрепление боевого содружества», «За отличие в военной службе I степени», «За отличие в военной службе II степени», «За отличие в учениях».

Торжественная церемония вручения наград состоялась на строевом плацу части с соблюдением санитарно-эпидемических мер на безопасной дистанции и в медицинских масках.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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