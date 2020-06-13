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13.06.2020 (20:26)

На центральной площади Уссурийска прошла первая вечерняя репетиция Парада Победы

Военнослужащие Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа приняли участие в первой репетиции Парада Победы на центральной площади г. Уссурийска.

На улице Некрасова и центральной площади приморского города разместились более полутора тысяч военнослужащих. Кроме солдат и офицеров Восточного военного округа, торжественным маршем прошли представители воздушно-десантных войск и штурмовой авиации. Более того, парадные расчеты исполнили ряд строевых песен под аккомпанемент сводного военного оркестра.

В военном параде на центральной площади Уссурийска 24-го июня также участие примут более 90 единиц вооружения и военной техники, 8 самолетов и вертолетов армии ВВС и ПВО ВВО.

Самое главное отличие этого парада – это то, что он состоится ровно через 75 лет после того, как состоялся парад в 1945 году. Это накладывает дополнительную ответственность на всех участников мероприятия. Благодаря этому приходится более тщательно подходить к подготовке и тренироваться с большей отдачей сил. В этом году впервые в Параде Победы примут участие представители штурмовой авиачасти объединения ВВС и ПВО, а парадный расчет военнослужащих воздушно-десантных войск будет вооружен автоматами АК-12.

Для пресечения распространения инфекции военнослужащие тренируются в медицинских масках и перчатках, а перед и после репетиций улицу и площадь подвергают специальной обработке.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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