14.06.2020 (04:07)
На главной площади столицы Бурятии состоялась тренировка парадных расчетов войск Улан-Удэнского гарнизона
Торжественным маршем по главной площади столицы Бурятии от Восточного военного округа прошло более 1200 военнослужащих, в частности, парадные расчеты от штаба общевойскового объединения округа, соединения связи, отдельного танкового соединения, артиллерийского и ракетного соединений, зенитной ракетной воинской части, подразделений РХБ защиты и материально-технического обеспечения округа.
Также в тренировке были задействованы парадные расчеты юнармейцев и военнослужащих-женщин.
Тренировка проводилась с учетом соблюдения мер безопасности, с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, в индивидуальных средствах защиты.
На площади Советов генеральная репетиция военного парада состоится 20 июня.
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