14.06.2020 (02:58)

В амурском Белогорске состоялась первая тренировка парада Победы в составе войск гарнизона на центральной площади города

В Белогорске Амурской области состоялась первая тренировка парада Победы в составе войск гарнизона Восточного военного округа на центральной площади города. В тренировке было задействовано около 1400 военнослужащих.

В ходе тренировки состоялся смотр парадных расчетов и торжественное прохождение войск. Участвующие в мероприятии прошлые годы парадные расчеты в текущем году дополнили курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища и военнослужащие авиационного соединения дальней авиации ВКС России. Тренировка прошла под руководством исполняющего обязанности командующего объединением генерал-майора Сергея Ныркова.

Особое внимание на тренировке было уделено сохранению здоровья военнослужащих. Все участники были обеспечены медицинскими масками, перчатками и прошли медицинский осмотр. Перед тренировкой и после неё площадь обработали специальным дезинфицирующим раствором специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты.

Первая совместная тренировка войск с механизированной колонной техники спланирована на 15 июня в вечернее время.

Город Белогорск является самым маленьким из 28 городов России, где спланирован парад Победы с прохождением колонны военной техники. Проведение военного парада в Белогорске обусловлено дислокацией в городе штаба общевойсковой армии ВВО.

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