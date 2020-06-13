13.06.2020 (18:31)

Командующий войсками ЗВО высоко оценил готовность военнослужащих к военному параду в Санкт-Петербурге

Сегодня в Санкт-Петербурге командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлёв проверил ход подготовки подразделений к проведению военного парада в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На аэродроме «Левашово» командующий войсками Западного военного округа проконтролировал проведение сводной тренировки и соблюдение санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

«Отмечаю высокую готовность военнослужащих к участию в военном параде в Санкт-Петербурге. Участниками тренировки продемонстрирована отличная строевая слаженность, правильное выполнение приёмов с оружием, совершение торжественного марша в составе подразделений. Обращаю внимание руководителей всех степеней на строгое соблюдение принятых санитарно-противоэпидемиологических мер», - отметил генерал-полковник Александр Журавлёв по итогам тренировки.

В тренировке военного парада приняло участие 4,5 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей округа, сотрудников силовых ведомств региона, а также курсантов военных вузов, суворовцев и воспитанников юнармейских отрядов. Самые юные участники предстоящего парада участвуют с разрешения родителей или их законных представителей.

Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок находится под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий неоднократно будет протестирован на наличие коронавирусной инфекции, и только при отсутствии заражения будет включен в состав участников парада.

Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены.

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