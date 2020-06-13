13.06.2020 (18:19)

Оптимизацию системы научно-технической экспертизы инновационных проектов Военного инновационного технополиса «ЭРА» обсудят на форуме «АРМИЯ–2020»

Представители предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса России приглашены на деловую площадку Военного инновационного технополиса «ЭРА» в рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» для обсуждения актуальных вопросов повышения эффективности системы научно-технической экспертизы инновационных проектов в области развития и внедрения прорывных технологий в оборонной сфере.

За круглым столом представители Военного инновационного технополиса «ЭРА» поделятся собственным опытом экспертизы рационализаторских предложений на примере поступивших заявок, а представители научных сообществ представят анализ системы отбора проектов за рубежом, механизмы защиты интеллектуальной собственности и внедрения перспективных информационных технологий, обеспечивающих повышение качества и эффективности экспертной работы в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Как отметили представители организатора форума в Главном управлении научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России, по итогам мероприятия участники планируют разработать практические рекомендации по развитию системы научно-технической экспертизы инновационных проектов в оборонной сфере.

Справочно: Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ–2020» пройдут в период с 23 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с инновационными площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Научно-деловая программа форума включает в себя широкий спектр мероприятий, направленных на обсуждение и разрешение наиболее актуальных проблем инновационного развития российского оборонно-промышленного комплекса, а также других ключевых вопросов.

Более подробная информация о мероприятиях научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ–2020» доступна в тематическом разделе официального сайта Минобороны России, а также на информационном ресурсе форума «Rusarmexpo.ru».

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.



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