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13.06.2020 (17:58)

Митинг, посвященный Дню России, состоялся в управлении армии ВВС и ПВО Восточного военного округа

На торжественной церемонии Командующий армии ВВС и ПВО ВВО генерал-лейтенант Владимир Кравченко обратился с поздравительной речью к личному составу объединения, в которой пожелал успехов в боевой подготовке и повседневной деятельности на благо служения своему Отечеству.

В ходе торжественного митинга был доведен праздничный приказ командующего армии ВВС и ПВО ВВО, офицерам присвоены очередные воинские звания, лучшие военнослужащие награждены почётными грамотами за добросовестное несение службы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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