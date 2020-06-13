13.06.2020 (17:58)
Митинг, посвященный Дню России, состоялся в управлении армии ВВС и ПВО Восточного военного округа
На торжественной церемонии Командующий армии ВВС и ПВО ВВО генерал-лейтенант Владимир Кравченко обратился с поздравительной речью к личному составу объединения, в которой пожелал успехов в боевой подготовке и повседневной деятельности на благо служения своему Отечеству.
В ходе торжественного митинга был доведен праздничный приказ командующего армии ВВС и ПВО ВВО, офицерам присвоены очередные воинские звания, лучшие военнослужащие награждены почётными грамотами за добросовестное несение службы.
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