13.06.2020 (17:28)

Иконы видов и родов ВС РФ доставлены в Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации

В Храме преподобного Сергия Радонежского на Фрунзенской набережной прошла торжественная литургия, посвященная иконам святых покровителей родов войск и видов Вооруженных сил.

После литургии иконы родов войск и видов ВС РФ были отправлены в храм Воскресения Христова в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, имеющего статус главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, где будут установлены в соответствующих пределах. В их числе лики небесного покровителя Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск святого пророка Божия Илии, святого апостола Андрея Первозванного – небесного покровителя Военно-Морского Флота, святого благоверного князя Александра Невского – небесного покровителя Сухопутных войск святой Варвары Великомученицы, покровительницы РВСН, иконы Архистратига Божиего Михаила — небесного покровителя Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, иконы преподобного Иосифа Волоцкого — небесного покровителя войск материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации.

Размер икон 52 на 59 сантиметров. Образа создавались в несколько этапов. Сначала делался предварительный эскиз, потом его увеличивали до точного размера иконы. Затем он переносился на основу, после чего для создания фона использовали сусальное золото. Сама икона писалась темперными красками.

После создания и освящения иконы покровителей видов ВС РФ и родов войск перемещались по военным гарнизонам всей страны и теперь занимают свое место в пределах, посвященных каждому из них.

В Главном храме Вооруженных Сил нашла отражение возрождённая традиция почитания духовных покровителей Армии и Флота. В храме будут размещены алтари в честь святых покровителей всех видов Вооруженных Сил и родов войск.



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