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13.06.2020 (17:19)

Горные подразделения Новороссийского гвардейского соединения ВДВ приступили к отработке разведывательно-поисковых действий в горах Карачаево-Черкесии

В соответствии с планом боевой подготовки Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, подразделения отдельного гвардейского разведывательного батальона соединения прибыли в Карачаево-Черкесскую Республику, где вблизи населенного пункта Архыз, в течение полутора месяцев, проведут горно-полевой выход.

В ходе горно-полевого выхода разведчики отработают практические действия в составе разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника, тактико-специальные действия при организации засад и налетов в горной местности.

Также, в рамках горно-полевого выхода десантники совершат восхождение на высоту более 3000 м, в ходе которого им предстоит преодолеть различные естественные препятствия в виде горных рек, крутых скалистых склонов.

По завершении горно-полевого выхода будут сданы зачеты и выполнены контрольные упражнения на присвоение уровня по горной подготовке.

Всего к мероприятиям горно-полевого выхода привлечено более 150 военнослужащих разведывательных подразделений соединения.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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