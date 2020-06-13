13.06.2020 (17:07)

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» выполнил учебно-боевые задачи в Баренцевом море и вернулся в Североморск

В течение нескольких дней экипаж крейсер отрабатывал отдельные элементы учения по нанесению ракетного удара по отряду надводных кораблей условного противника, поиск его подводных лодок и отражение атак средств воздушного нападения в рамках учения по противовоздушной обороне корабля.

Корабль отработал взаимодействие с силами Кольской флотилии разнородных сил и объединения ВВС и ПВО Северного флота. Выход ракетного крейсера из основного пункта базирования в море и проход по Кольскому заливу обеспечили две минно-тральные группы соединении кораблей охраны водного района тральщики «Ельня», «Коломна», «Ядрин», «Котельнич» и «Соловецкий юнга». В Баренцевом море экипаж крейсера отработал обмен боевой информацией с противолодочными самолётами Ил-38 в рамках совместного выполнения противолодочных задач.

Во время прошлого выхода в Баренцево море ракетный крейсер «Маршал Устинов» осуществил слежение за группировкой кораблей ВМС стран НАТО и выполнил учебные артиллерийские стрельбы по морским целям.

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