Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.06.2020 (17:07)

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» выполнил учебно-боевые задачи в Баренцевом море и вернулся в Североморск

В течение нескольких дней экипаж крейсер отрабатывал отдельные элементы учения по нанесению ракетного удара по отряду надводных кораблей условного противника, поиск его подводных лодок и отражение атак средств воздушного нападения в рамках учения по противовоздушной обороне корабля.

Корабль отработал взаимодействие с силами Кольской флотилии разнородных сил и объединения ВВС и ПВО Северного флота. Выход ракетного крейсера из основного пункта базирования в море и проход по Кольскому заливу обеспечили две минно-тральные группы соединении кораблей охраны водного района тральщики «Ельня», «Коломна», «Ядрин», «Котельнич» и «Соловецкий юнга». В Баренцевом море экипаж крейсера отработал обмен боевой информацией с противолодочными самолётами Ил-38 в рамках совместного выполнения противолодочных задач.

Во время прошлого выхода в Баренцево море ракетный крейсер «Маршал Устинов» осуществил слежение за группировкой кораблей ВМС стран НАТО и выполнил учебные артиллерийские стрельбы по морским целям.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» провёл учебный морской бой с кораблями условного противника в Баренцевом море
Группировки кораблей Северного флота предотвратили высадку морского десанта и уничтожили подводные лодки условного противника
БПК «Вице-адмирал Кулаков» условно уничтожил подводную лодку глубинными бомбами
Спасательный аппарат АС-34 Северного флота прошёл подготовку к оказанию помощи подводной лодке, лежащей на грунте

Метки:
Северный флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false