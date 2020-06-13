13.06.2020 (16:35)
В Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении проведена командно-штабная тренировка по управлению воинскими частями и подразделениями
Тренировка состоялась, в рамках плана подготовки на 2020 год и повышения навыков по управлению воинскими частями.
В ходе тренировки проверялись знания заместителей командира соединения, начальников родов войск и служб и командиров воинских частей и подразделений по организации боевых действий, их всестороннего обеспечения и соответствие временных показателей по выполнению мероприятий.
На пунктах управления личный состав управления соединения, воинских частей и подразделений отработали все положенные документы по организации, планированию действий и их обеспечению, при отработке которых выработано единое понимание организации и ведения боевых действий.
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