13.06.2020 (16:35)

В Тульском гвардейском воздушно-десантном соединении проведена командно-штабная тренировка по управлению воинскими частями и подразделениями

Тренировка состоялась, в рамках плана подготовки на 2020 год и повышения навыков по управлению воинскими частями.

В ходе тренировки проверялись знания заместителей командира соединения, начальников родов войск и служб и командиров воинских частей и подразделений по организации боевых действий, их всестороннего обеспечения и соответствие временных показателей по выполнению мероприятий.

На пунктах управления личный состав управления соединения, воинских частей и подразделений отработали все положенные документы по организации, планированию действий и их обеспечению, при отработке которых выработано единое понимание организации и ведения боевых действий.

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