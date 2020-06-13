13.06.2020 (16:23)

Подразделения связи Уссурийского отдельного гвардейского соединении ВДВ приняли участие в комплексной радиотренировке

В ходе отработки учебных, задач личный состав роты управления выполнил нормативы по тактико-специальной, специальной и технической подготовке, а также обеспечил прохождение всех видов информации с вышестоящим командованием с требуемым качеством, без срывов.

При отработке задач по обеспечению связи были использованы станции спутниковой связи мобильного комплекта закрытой видеоконференцсвязи, командно-штабные машины как на автомобильной базе, так и установленные на базе боевой машины десанта (БМД-1КШ), а также радиорелейные станции различных модификаций.

Все задачи, поставленные перед десантниками-связистами из Приморья выполнены в полном объеме, с высоким качеством. По итогам мероприятия действия подразделений связи высоко оценены командованием соединения.

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