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13.06.2020 (16:13)

Российские военнослужащие в Приднестровье совершенствуют иностранный язык

Военнослужащие мотострелкового батальона Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова изучают язык региона пребывания в рамках подготовки к ротации и заступлению в Зону безопасности.

Для качественного выполнения действий во время практических занятий военнослужащие ОГРВ ПРРМ с наступлением летнего периода обучения изучают теоретическую часть военных дисциплин.

Одним из элементов специальной подготовки мотострелковых подразделений ОГРВ ПРРМ, заступающих в Зону безопасности, являются занятия по изучению основ языка региона пребывания.

Благодаря специальной подготовке российские военнослужащие не только расширяют свой кругозор, изучая культуру и традиции особенности региона, но и совершенствуются профессионально для устранения языкового барьера, так как при выполнении миротворческой миссии и несении службы в Зоне безопасности на миротворческих постах и контрольно-пропускных пунктах миротворцы регулярно общаются с местным населением.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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