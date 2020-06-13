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13.06.2020 (16:09)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО пройдут слаживание по модулю «одиночная подготовка»

Военнослужащие из состава соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа пройдут боевое слаживание по модулю «одиночная подготовка» в первый месяц летнего периода обучения.

В первом модуле летнего периода будет оцениваться слаженность отделений при выполнении зачетов по стрельбе из штатного вооружения, вождению боевой техники, а также выполнению тактических задач в полевых условиях.

Во втором и третьем модуле командиры разных степеней от взвода до бригады выполнят нормативы по модулю «оборона» и «наступление». Свыше 10 крупных учений с привлечением 100% личного состава полков будут проведены в двустороннем порядке с использованием средств имитации и с боевым применением.

Всего к обучению по программе боевой подготовки в Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской, Смоленской и Нижегородской областях приступило свыше тысячи отделений, расчетов и экипажей общевойсковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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