13.06.2020 (16:05)

В честь Дня России артисты ансамбля 2-й армии «Волжские казаки» дали концерт для военнослужащих Самарского гарнизона

В честь государственного праздника Дня России артисты ансамбля песни и танца 2-й общевойсковой армии «Волжские казаки» дали концерт для военнослужащих, проходящих военную службу в воинских частях Самарского гарнизона.

Солисты творческого коллектива исполнили музыкальные композиции, среди которых «Воля», «Эх, да мы казаки» и «Пой, моя гармонь». Особый восторг у зрителей вызвал танец с шашками.

- Главная наша задача - подарить минуты радости тем, кто ежедневно выполняет свой воинский долг, - сказал солист ансамбля Евгений Бухалов - Артисты во все времена поддерживали армию и старались поднимать боевой дух наших воинов.

По окончании концерта заместитель командира бригады управления капитан Алексей Куненков поблагодарил солистов за исполнительское мастерство и пожелал им творческих успехов.

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