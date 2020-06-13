13.06.2020 (15:54)

Пожарные расчеты общевойсковой армии ЗВО провели тренировку в ликвидации природных очагов возгорания

На территории соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, личный состав пожарных расчетов отработал навыки в тушении природных очагов возгорания с применением специальной и военной техники.

В целях совершенствования навыков военнослужащих в тушении огня, на специально оборудованных площадках были сооружены макеты лесной местности из сухостоя. Отсчет времени на ликвидацию пожара начинался от момента подачи команды руководителем занятия.

Ключевой задачей являлась проверка навыков расчетов в применении штатной пожарной техники и экипировке в специальные огнеупорные костюмы в соответствии с установленными временными нормативами.

Военнослужащие получили практику в применении ручных средств пожаротушения, а также пожарных автоцистерн на базе автомобилей КАМАЗ и Урал.

В проведении практических занятий приняло участие более ста военнослужащих объединения и около 30 единиц военной и специальной техники.

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