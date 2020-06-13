13.06.2020 (15:48)

Военные автоинспекторы провели акцию «Ремень безопасности» в Республике Киргизия

В ходе акции автоинспекторы осуществили проверку транспортных средств Министерства обороны Российской Федерации в республике.

Инспекторы ВАИ уделили особое внимание использованию водителями и пассажирами транспортных средств ремней безопасности, их работоспособности и техническому состоянию, как важнейшему элементу системы пассивной безопасности автомобиля.

На развернутых мобильных постах военные автоинспекторы довели водителям и пассажирам транспортных средств информацию о важности соблюдения правил дорожного движения и раздали информационные бюллетени о правильности использования ремней безопасности и детских автомобильных кресел.

Сотрудники ВАИ провели профилактические мероприятия на территории военных городков, воинских частей и организаций Министерства обороны, направленных на предупреждения дорожно-транспортных происшествий.

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