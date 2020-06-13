13.06.2020 (15:38)

Лейтенант танковой дивизии на Урале получил медаль за спасение ребенка из горящей машины



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Лейтенант танковой дивизии на Урале получил медаль за спасение ребенка из горящей машины

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственную награду – медаль «За спасение погибавших» лейтенанту уральской танковой дивизии Осману Мамутову, который достал ребенка из горящей машины в Челябинской области. Торжественная церемония прошла в Екатеринбурге в День России.

27 октября 2019 проезжавший в выходной день по трассе в Челябинской области Осман Мамутов заметил загоревшуюся в результате ДТП машину в кювете. Внутри он увидел опутанного ремнем безопасности мальчика, которого ему удалось достать из горящего автомобиля. Спасти остальных членов семьи не удалось, погибли родители и брат спасенного мальчика.

«С ребенком общался после этой трагедии, навещал, с ним все хорошо. Ему 11 лет, занимается плаванием, ходит в бассейн. С ним работают психологи, усыновила тетя, он не брошен, чему я очень рад. Стресс, конечно, мальчик пережил очень большой, но я надеюсь, что он справится», - рассказал лейтенант, для которого медаль «За спасение погибавших» стала первой в его военной карьере.

Военнослужащий сожалеет, что не успел спасти остальных участников ДТП. «После того, как я достал мальчика, то сразу схватил свой огнетушитель, пытался потушить горящий автомобиль. Но машина была на газомоторном топливе, поэтому пламя охватило в считанные секунды. Я сделал все, что мог», - сказал Мамутов.

Лейтенант Осман Мамутов закончил Омский автобронетанковый инженерный институт, после чего был распределен в уральскую девяностую танковую дивизию, где служит командиром взвода.

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