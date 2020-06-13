13.06.2020 (15:38)
Лейтенант танковой дивизии на Урале получил медаль за спасение ребенка из горящей машины
Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственную награду – медаль «За спасение погибавших» лейтенанту уральской танковой дивизии Осману Мамутову, который достал ребенка из горящей машины в Челябинской области. Торжественная церемония прошла в Екатеринбурге в День России.
27 октября 2019 проезжавший в выходной день по трассе в Челябинской области Осман Мамутов заметил загоревшуюся в результате ДТП машину в кювете. Внутри он увидел опутанного ремнем безопасности мальчика, которого ему удалось достать из горящего автомобиля. Спасти остальных членов семьи не удалось, погибли родители и брат спасенного мальчика.
«С ребенком общался после этой трагедии, навещал, с ним все хорошо. Ему 11 лет, занимается плаванием, ходит в бассейн. С ним работают психологи, усыновила тетя, он не брошен, чему я очень рад. Стресс, конечно, мальчик пережил очень большой, но я надеюсь, что он справится», - рассказал лейтенант, для которого медаль «За спасение погибавших» стала первой в его военной карьере.
Военнослужащий сожалеет, что не успел спасти остальных участников ДТП. «После того, как я достал мальчика, то сразу схватил свой огнетушитель, пытался потушить горящий автомобиль. Но машина была на газомоторном топливе, поэтому пламя охватило в считанные секунды. Я сделал все, что мог», - сказал Мамутов.
Лейтенант Осман Мамутов закончил Омский автобронетанковый инженерный институт, после чего был распределен в уральскую девяностую танковую дивизию, где служит командиром взвода.