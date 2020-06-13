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13.06.2020 (15:38)

Лейтенант танковой дивизии на Урале получил медаль за спасение ребенка из горящей машины

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Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственную награду – медаль «За спасение погибавших» лейтенанту уральской танковой дивизии Осману Мамутову, который достал ребенка из горящей машины в Челябинской области. Торжественная церемония прошла в Екатеринбурге в День России.

27 октября 2019 проезжавший в выходной день по трассе в Челябинской области Осман Мамутов заметил загоревшуюся в результате ДТП машину в кювете. Внутри он увидел опутанного ремнем безопасности мальчика, которого ему удалось достать из горящего автомобиля. Спасти остальных членов семьи не удалось, погибли родители и брат спасенного мальчика.

«С ребенком общался после этой трагедии, навещал, с ним все хорошо. Ему 11 лет, занимается плаванием, ходит в бассейн. С ним работают психологи, усыновила тетя, он не брошен, чему я очень рад. Стресс, конечно, мальчик пережил очень большой, но я надеюсь, что он справится», - рассказал лейтенант, для которого медаль «За спасение погибавших» стала первой в его военной карьере.

Военнослужащий сожалеет, что не успел спасти остальных участников ДТП. «После того, как я достал мальчика, то сразу схватил свой огнетушитель, пытался потушить горящий автомобиль. Но машина была на газомоторном топливе, поэтому пламя охватило в считанные секунды. Я сделал все, что мог», - сказал Мамутов.

Лейтенант Осман Мамутов закончил Омский автобронетанковый инженерный институт, после чего был распределен в уральскую девяностую танковую дивизию, где служит командиром взвода.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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