13.06.2020 (15:19)

В Кемеровской области военный оркестр исполнил Гимн России у мемориального комплекса

Личный состав военного духового оркестра мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа принял участие в акции «Общероссийское исполнение Государственного гимна России» в Кемеровской области. Исполнение гимна России прошло возле Мемориального комплекса памяти юргинцев, погибших за Родину 1941-1945 годов.

При проведении мероприятия военнослужащие соблюдали все необходимые меры эпидемиологической безопасности, находились в защитных масках на определенном интервале друг от друга.

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