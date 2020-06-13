13.06.2020 (14:26)

Военнослужащие на Урале поздравили ветерана с юбилеем Победы песней «У самовара»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Поздравление 99-летнего фронтовика от военнослужащих ансамбля песни и пляски ЦВО

Военнослужащие ансамбля песни и пляски Центрального военного округа поздравили 99-летнего фронтовика Иннокентия Федоровича Малышко, проживающего в городе Верхняя Пышма Свердловской области в рамках акции, проводимой командованием ЦВО в Год памяти и славы «Поддержи ветерана», исполнив в его дворе знаменитую песню начала 20 века «У самовара», а также самые известные композиции военных лет: «На сопках Маньчжурии», «На безымянной высоте», «Землянка», «Синий платочек».

Во дворе ветерана был организован персональный концерт, в начале которого военные артисты ЦВО исполнили песню «У самовара», также военные артисты исполнили вместе с фронтовиком его любимые песни.

Справочно: Иннокентий Федорович Малышко, родился в 1921 году в городе Благовещенск. Откуда и был призван на войну. Участвовал в Великой Отечественной войне в составе 1-ого Дальневосточного фронта. Принимал участие в Маньчжурской стратегической наступательной операции. Награжден медалями «За Победу над Японией», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг», орденом Отечественной войны II степени. После войны работал на Среднем Урале в геологической разведке водителем больше 40 лет.

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