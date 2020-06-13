13.06.2020 (14:11)

Военнослужащие ЦВО исполнили мечту воспитанников «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет»

Военнослужащие 41 общевойсковой армии Центрального военного округа провели акцию «Исполни детскую мечту!!!», в рамках которой пригласили воспитанников «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет» на тренировку механизированной колонны в Новосибирской области.

Бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня «Град», зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», «Панцирь-1С», самоходные артиллерийские установки «Нона-СВК», комплексы БПЛА «Орлан-10» и «Элерон», бронированные автомобили специального назначения «Тигр» – такое многообразие военной техники ребята увидели впервые. О том, чтобы на время стать членом экипажа боевых машин и проехать в парадном строю, Саша и Рустам мечтали давно, сегодня заветное желание осуществилось. «Я в армию хочу, только возрастом еще мал», - рассказал Саша.

«Саша всегда мечтал увидеть парад, он очень увлекается военной техникой, знает про нее очень много. В жизни не удавалось ее увидеть, но представилась возможность пощупать, посмотреть и даже прокатиться на ней. А Рустаму предстоит уже выбор профессии и как оказалось, он хочет стать военным», - рассказала воспитатель центра Алия Ильяшева.

Акция «Исполни детскую мечту!!!» станет регулярной в общевойсковом объединении. В будущем военнослужащие продолжат знакомить юных патриотов с военной техникой и бытом армейской жизни, приглашая их на подобные акции и экскурсии. Чтобы встреча запомнилась детям надолго, военнослужащие подарили Саше и Рустаму настоящие общевойсковые береты и сфотографировались на память.

Во время проведения акции строго соблюдались противоэпидемиологические требования. Все военнослужащие находились в масках, перчатках, при себе имели антисептики. Вся техника прошла полную дезинфекционную обработку силами подразделений РХБ защиты.

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