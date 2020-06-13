13.06.2020 (13:53)

Российские военнослужащие провели учения по антитеррору в Киргизии



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Учения по антитеррору в Киргизии

По легенде учения группой условных НВФ был захвачен контрольно-пропускной пункт военной базы. По сигналу тревоги, который поступил с КПП, подразделение противодействия антитеррору было поднято и оперативно прибыло к местам выполнения задач. Военнослужащие отработали задачи по скрытому передвижению, заблокировали объект и провели условное уничтожение противника. Кроме того, в ходе учения были проверены силы и средства подразделений: личный состав, оружие и экипировка, умение владеть специальными средствами разминирования и обнаружения опасных предметов, а также средства разведки, связи и наблюдения.

Для создания обстановки, максимально приближенной к реальной, были использованы различные имитационные средства. В учении было задействовано около 30 военнослужащих и бронетехника.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице