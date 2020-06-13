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13.06.2020 (13:27)

Летчики Ленинградской армии ВВС и ПВО провели тренировку парада Победы на земле

Фото Видео

На аэродроме «Пушкин» в преддверии празднования 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне, прошла наземная тренировка «пешим по-лётному» экипажей армейской авиации Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

Для проведения наземной тренировки на взлётно-посадочной полосе была нанесена схема пролёта над городом. Летчики, которые примут участие в парадном пролёте над Санкт-Петербургом, в составе звеньев по типам вертолётов отработали порядок выстраивания в парадный строй, удержание дистанций и интервалов, порядок действий в особых случаях, например, отказе двигателя или бортовой системы навигации, а также организацию радиообмена с руководителем полета наземного диспетчерского пункта аэродрома.

24 июня 30 единиц авиатехники объединения в едином строю пролетят над Дворцовой площадью Санкт-Петербурга в ходе воздушной части парада Победы.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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