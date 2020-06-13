13.06.2020 (13:08)

Ряд подразделений армейского корпуса Балтийского флота претендуют на звание «Ударные»

В этом году в армейском корпусе Балтийского флота 4 подразделения будут бороться за почетное наименование «Ударное». Ещё 2 подразделения, которые уже имеют данное наименование, будут его подтверждать.

Для проведения проверки в конце летнего периода обучения будут созданы специальные комиссии. В ходе работы комиссии военнослужащие сдадут экзамены по тактической подготовке, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия, а также из вооружения боевых машин пехоты и танков с ходу по неподвижным и движущимся целям. Каждое подразделение пройдет испытания по основным предметам боевой подготовки, в том числе инженерной, медицинской, а также по защите от оружия массового поражения.

По результатам проверки подразделений, представленных к присвоению наименования «ударное», комиссией будет принято решение на соответствие подразделений установленным требованиям.

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