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13.06.2020 (13:01)

Военные химики провели дезинфекцию Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь»

Специальным водным раствором, содержащим 2/3 гипохлорита кальция, были обработаны кабинеты, подвалы, технические и чердачные помещения, цеха, специальная техника и территория завода. В общей сложности военнослужащие Балтийского флота продезинфицировали более 20 тысяч квадратных метров. В мероприятии было задействовано более 20 военнослужащих и 5 единиц специальной техники.

Справочно: Военнослужащие флотских подразделений радиационной, химической и биологической защиты проводят мероприятия по ежедневной дезинфекции военных объектов, расположенных на территориях соединений и воинских частей Балтийского флота в Калининградской области и Кронштадте.

Дезинфекции подвергаются здания и внутренние помещения объектов воинских частей, штабов, мест проживания и питания военнослужащих. Обрабатываются все помещения, а также прилегающая к частям территория и объекты. На контрольно-пропускных пунктах установлены пункты термометрии и дезобработки.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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