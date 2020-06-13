13.06.2020 (12:52)

Более 2 тыс. призывников будут направлены в учебные центры РВСН в ходе весеннего призыва

Стабильным источником поставки подготовленных кадров для РВСН являются организации ДОСААФ России. В числе граждан, прошедших подготовку в этих организациях и призываемых для прохождения военной службы, более 1000 специалистов по эксплуатации автомобильного транспорта.

Новобранцы в РВСН будут поступать из всех регионов Российской Федерации. При комплектовании соединений и воинских частей РВСН в основном соблюдается территориальный принцип, то есть новобранцы будут служить недалеко от регионов проживания.

В связи со сложившейся эпидемической обстановкой по прибытии новобранцев в соединения и воинские части РВСН будут проведены все необходимые профилактические мероприятия.

Личный состав будет размещен в специально оборудованных помещениях на обсервацию, которая продлится 14 дней, по ее окончании новобранцы будут направлены в сводный батальон прибывшего пополнения для прохождения общевойсковой подготовки.

Справочно: Сегодня в учебной сети РВСН готовятся специалисты более чем по 30 военно-учетным специальностям, среди которых механики-водители многоосных автомобилей, механики-водители и водители дорожных и землеройных машин, специалисты систем энергоснабжения, специалисты по обслуживанию систем водоснабжения и другие. В связи с обновлением вооружения и военной техники в учебных центрах РВСН введены новые специальности: операторы технических средств охранной сигнализации и телевидения, а также специалисты по эксплуатации и обслуживанию машины инженерного обеспечения и маскировки.

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