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13.06.2020 (12:44)

Инспекторы военной автоинспекции провели акцию «Внимание! Дети!» в 40 воинских частях, дислоцированных в Краснодарском крае

Инспекторы дорожно-патрульной службы военной автомобильной инспекции провели профилактическую акцию «Внимание! Дети!» в пунктах постоянной дислокации соединений и частей Южного военного округа в Краснодарском крае.

Мероприятие прошло в 40 воинских частях региона. Общее количество участников составило около 5 тыс. военнослужащих, среди которых водители штатной военной техники и водители личного автотранспорта.

За две недели акции инспекторы ВАИ провели более 30 конференций, теоретических и практических занятий с военнослужащими из числа водителей, механиков-водителей, старших машин и начальниками контрольно-технических пунктов воинских частей.

Целью занятий являлось повышение уровня личной ответственности водителей при управлении транспортными средствами и культуры вождения по отношению к другим участникам дорожного движения.

Особое внимание в ходе акции было уделено соблюдению правил дорожного движения военнослужащими и снижению скоростного режима при управлении транспортными средствами в населенных пунктах и вблизи детских дошкольных и общеобразовательных учреждений.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот
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