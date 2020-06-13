13.06.2020 (12:36)
В Военно-космической академии прошел всеармейский исторический диктант по истории российского государства
В Санкт-Петербурге в Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского прошел всеармейский исторический диктант по истории российского государства.
Мероприятие было приурочено ко Дню России и проведено в целях сохранения памяти о героическом прошлом нашей Родины и ратных подвигах наших предков, военно-патриотического воспитания военнослужащих.
В диктанте приняли участие более 80 человек личного состава академии из числа офицеров, курсантов и участников движения «Юнармия».
Всего на диктанте было 27 вопросов, посвящённых истории России с древнейших времён до настоящего времени.
Мероприятие проведено с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.
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