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13.06.2020 (12:36)

В Военно-космической академии прошел всеармейский исторический диктант по истории российского государства

В Санкт-Петербурге в Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского прошел всеармейский исторический диктант по истории российского государства.

Мероприятие было приурочено ко Дню России и проведено в целях сохранения памяти о героическом прошлом нашей Родины и ратных подвигах наших предков, военно-патриотического воспитания военнослужащих.

В диктанте приняли участие более 80 человек личного состава академии из числа офицеров, курсантов и участников движения «Юнармия».

Всего на диктанте было 27 вопросов, посвящённых истории России с древнейших времён до настоящего времени.

Мероприятие проведено с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВКС
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