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13.06.2020 (10:08)

В рядах Юнармии в Приднестровье пополнение

В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню России военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова организовали прием новых юнармейцев.

В честь Дня России более 10 юнармейцев дали торжественную клятву и вступили в юнармейский отряд «Красная Звезда» всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Юнармейцам, которые не первый год в рядах юнармии начальник ОГРВ ПРРМ вручил звания.

В заключение торжественного мероприятия для юнармейцев была проведена армейская викторина по теме: «история Российской армии и Военно-морского флота».

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ планируют проводить для юнармейцев различные занятия по военным дисциплинам.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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