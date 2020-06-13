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13.06.2020 (09:53)

Снайперы 58-й общевойсковой армии ЮВО уничтожили беспилотники «противника» в Южной Осетии

С помощью новейших радиолокационных станций были обнаружены дроны условного противника. Специалисты радиоэлектронной борьбы передали данные об обнаруженных объектах на пункт управления. Дежурная смена приняла решение уничтожить беспилотники силами снайперов.

Тренировки проходят совместно с расчетами многофункциональных беспилотных летательных аппаратов и подразделениями РЭБ. В состав сводного отряда входят специалисты РЭБ, войсковой разведки, снайперы, расчёты зенитных самоходных установок и противовоздушной обороны. Группы созданы в целях внедрения современного боевого опыта.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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