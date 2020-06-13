Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.06.2020 (09:47)

Около 3 тыс. военнослужащих 49-й армии ЮВО приступили к курсу интенсивной одиночной подготовки

Около 3 тыс. военнослужащих по призыву 49 общевойсковой армии Южного военного округа приступили к курсу интенсивной одиночной подготовки, который продлится от 1 до 2 месяцев в зависимости от предназначения подразделения.

Одиночная подготовка включает в себя изучение теоретических основ тактики и действий на учебном поле, тактико-технических характеристик вооружения и военной техники, требований общевойсковых уставов ВС РФ.

Курс обучения включает в себя выполнение нормативов по огневой и строевой подготовкам, РХБ защите, преодоление минно-взрывных заграждений, а также совершенствование навыков в оказании первой медицинской помощи в полевых условиях.

От качественного одиночного обучения личного состава зависит успешность дальнейшего боевого слаживания подразделений и их способность выполнять задачи по предназначению.

В течение курса на общевойсковых полигонах ЮВО, расположенных на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, будет проведено более 200 тактических и тактико-строевых занятий, огневых тренировок и занятий по вождению боевых машин.

Завершится курс интенсивной одиночной подготовки проведением контрольных занятий, в ходе которых военнослужащие, успешно сдавшие экзамены и зачеты, получат квалификацию «специалист 3 класса».

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В мотострелковом соединении ЮВО в Дагестане состоится торжественное открытие бюстов Александра Суворова и Михаила Кутузова
Военно-технический форум ЮВО «Армия-2020» проведут на 16 площадках в 14 субъектах России
В ЮВО для голосования военнослужащих по поправкам в Конституцию РФ подготовлено около 30 участков
В Новочеркасске для участия в параде Победы подготовили ретротехнику времен Великой Отечественной войны

Метки:
Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false