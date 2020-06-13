13.06.2020 (08:49)

Военнослужащие Астраханского гарнизона ЮВО провели первую тренировку торжественного прохождения

Личный состав Астраханского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) провел первую сводную тренировку торжественного прохождения, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В тренировке на центральной площади Астрахани приняли участие более 500 участников, в том числе военнослужащие Каспийской флотилии и 4-я армия ВВС и ПВО ЮВО, а также другие расчеты силовых ведомств Астраханского гарнизона, в том числе Астраханское отделение казачьего войска Донского.

При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Все участники находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий прошел тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

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