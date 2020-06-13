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13.06.2020 (08:42)

Расчеты беспилотной авиации Тихоокеанского флота начали подготовку к международному конкурсу «Соколиная охота»

На Камчатке расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России приступили к подготовке к международному конкурсу «Соколиная охота» в рамках АрМИ-2020.

Штатные расчеты отрабатывают нормативы по наземной подготовке летательного аппарата, оборудованию стартовой площадки, а также пилотированию в различных погодных условиях.

Кроме того, военнослужащие беспилотной авиации оттачивают свое мастерство в ведении воздушной разведки и корректировке огня артиллерии в дневное и ночное время суток.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Беспилотные летательные аппараты
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