13.06.2020 (07:49)

Курсанты и офицеры Дальневосточного ВОКУ приняли активное участие в написании военно-исторического диктанта посвященного Дню России

В День России более 200 офицеров и курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского проверили свои знания, приняв участие в написании всеармейского военно-исторического диктанта.

Диктант включал в себя 27 вопросов на тему военной истории становления и развития России. Часть вопросов было посвящено Великой Отечественной войне.

Большой интерес к проверке своих знаний проявили военнослужащие иностранных государств - курсанты спецфакультета ДВОКУ. Военнослужащие-иностранцы писали «экзамен» по истории России на общих требованиях.

При организации мероприятия и его проведении было уделено особое внимание соблюдению санитарных требований сохранения здоровья военнослужащих. Помещение перед проведением акции было продезинфицировано, все участники были обеспечены медицинскими масками и соблюдали социальные дистанции.

Результаты диктанта будут проверены ближайшее время. Курсанты не допустившие ошибки будут поощрены руководством училища.

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