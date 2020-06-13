13.06.2020 (07:36)

Психологи армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине начали социологическое изучение новобранцев

Психологи армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине начали социологическое изучение новобранцев, прибывших для прохождения военной службы по призыву в подразделения армейского корпуса. По прибытии военнослужащих в сводные роты молодого пополнения с ними проводится целый комплекс мероприятий по профессиональному психологическому отбору, изучению индивидуальных особенностей. Данные мероприятия, которые проводят специалисты психологической службы, способствуют созданию благоприятного климата в воинских коллективах для успешной адаптации новобранцев к условиям военной службы.

В целях нераспространения вирусной инфекции, особое внимание уделяется проведению дезинфекционных мероприятий, которые проводятся не менее двух раз в день. Казармы оборудованы дозаторами с дезинфицирующей жидкостью и бактерицидными лампами. Под контролем медиков три раза в день проводиться термометрия тела новобранцев с помощью бесконтактных термометров.

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