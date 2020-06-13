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13.06.2020 (07:22)

Юнармейцы Сахалина продолжают работы по поиску мест захоронения ветеранов

Участники всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» на Сахалине продолжают вести учёт захоронений ветеранов.

Совместно с представителями федерации кикбоксинга и молодежного ресурсного центра юнармейцы проводят осмотр мемориального комплекса в Южно-Сахалинске и составляют базу данных. Ими обнаружено уже более 260 захоронений ветеранов, когда в официальных списках до этого значилось всего лишь около 20 могил.

Юнармейцы очень заинтересовались поисковой деятельностью, поскольку одной из основных задач юнармейского движения является изучение истории страны и военно-исторического наследия Отечества, расширение знаний об истории и выдающихся людях малой родины.

Их силами выполняется основной объём работ по поиску и восстановлению мест захоронения, которые проводятся, как правило, с конца апреля по июнь.

Работу с захоронениями ветеранов сахалинские юнармейцы ведут с мая. Ими приведено в порядок более 30 могил на кладбище в Южно-Сахалинске.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Юнармия
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