13.06.2020 (07:14)
В Приморском общевойсковом объединении ВВО сотрудники территориальной ВАИ провели акцию «Ремень безопасности»
В Приморье, в Уссурийском местном гарнизоне инспекторы территориальной военной автоинспекции Восточного военного округа с 8 по 12 июня 2020 года проводили акцию «Ремень безопасности».
Целями данного мероприятия являются контроль выполнения военными водителями и пассажирами обязанностей по использованию ремней безопасности.
Военные инспекторы особое внимание обращают на использование водителями и пассажирами ремней безопасности, работоспособность и исправное состояние ремней безопасности (исключение надрывов), а также подголовников сидений.
Водителей транспортных средств, которые не выполняют обязанности по использованию ремней безопасности будут привлекать к ответственности.
Метки: