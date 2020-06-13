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13.06.2020 (07:14)

В Приморском общевойсковом объединении ВВО сотрудники территориальной ВАИ провели акцию «Ремень безопасности»

В Приморье, в Уссурийском местном гарнизоне инспекторы территориальной военной автоинспекции Восточного военного округа с 8 по 12 июня 2020 года проводили акцию «Ремень безопасности».

Целями данного мероприятия являются контроль выполнения военными водителями и пассажирами обязанностей по использованию ремней безопасности.

Военные инспекторы особое внимание обращают на использование водителями и пассажирами ремней безопасности, работоспособность и исправное состояние ремней безопасности (исключение надрывов), а также подголовников сидений.

Водителей транспортных средств, которые не выполняют обязанности по использованию ремней безопасности будут привлекать к ответственности.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , ВАИ , Военная полиция
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