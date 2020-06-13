13.06.2020 (06:43)

Моряки барка «Седов» посетили флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг»

Сегодня курсанты рыболовецких вузов, которые проходят морскую практику на барке «Седов» и члены экипажа самого крупного в мире парусного судна побывали на флагмане Тихоокеанского флота ордена Нахимова Гвардейском ракетном крейсере (РРКР) «Варяг».

Для гостей Владивостока была организована экскурсия по верхней палубе крейсера: им показали основные системы оружия флагмана, рассказали о боевых возможностях корабля и его истории. Моряки осмотрели корабельный музей «Варяга», кают-кампанию офицеров, познакомились с бытом тихоокеанцев и побывали на мостике ГРКР.

В свою очередь экипаж флагмана ТОФ получил возможность побывать на паруснике «Седов» и посмотреть как живут моряки барка, узнать о традициях парусного флота.

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