12.06.2020 (23:50)

В ЦВО прошел финал конкурса "Когда поют солдаты"

12 июня 2020 года в День России в Екатеринбурге состоялся финал фестиваля «Когда поют солдаты», посвященного 75-летию Великой Победы.

В связи с неблагополучной эпидемической обстановкой фестиваль, ставший традиционным, в округе, прошел в необычном формате: организаторами было принято решение о проведении фестиваля в форме видеоконцерта. Для расширения его творческих границ кроме вокальных и вокально инструментальных ансамблей, а также солистов-вокалистов в конкурсной программе фестиваля приняли участие чтецы и танцоры. Из более чем 90 заявок, поступивших в оргкомитет конкурса из Центрального военного округа, до финального концерта добрались чуть больше половины. В итоге, в финальный концерт, который состоялся на канале Дома Офицеров ЦВО на известном видеохостинге и прошел в режиме ток-шоу, вошло 51 конкурсное выступление.

Жюри конкурса, в которое вошли заслуженные деятели культуры и искусства, по достоинству оценило участников, отметив достойный уровень их исполнительского мастерства, смелость и патриотизм.

Впервые в истории фестиваля, процедура обсуждения участников членами жюри была продемонстрирована всем участникам и голосование жюри тоже было открытым, что высоко оценили все участники. В процессе обсуждения просмотренных номеров члены жюри смогли прямо в ходе эфирного времени обратиться к конкурсантам, дав им множество очень важных и полезных советов в совершенствовании личного творческого мастерства.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице