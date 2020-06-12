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12.06.2020 (23:00)

В Серпухове открыли сквер имени главного маршала артиллерии Героя Советского Союза Митрофана Неделина

В подмосковном Серпухове 12 июня 2020 года, в День России, в торжественной обстановке открыли сквер в честь Героя Советского Союза, Главного маршала артиллерии, первого Главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения Митрофана Неделина.

В микрорайоне Владычная слобода, в церемонии открытия сквера - разрезание ленточки, приняли участие начальник филиала академии генерал-майор Андрей Морозов, а также ветераны и военнослужащие РВСН.

В рамках проектного предложения в сквере проведён ремонт уже существующих и строительство новых пешеходных дорожек, установлены новые скамейки, а также декоративные фонари и светильники, а в центре сквера установлен двухметровый памятник Митрофану Неделину.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Метки:
РВСН , Памятники
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