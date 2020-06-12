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12.06.2020 (22:20)

Расчёты военной полиции воронежского гарнизона ЗВО поздравили жителей города с Днём России

Расчёты военной полиции воронежского гарнизона Западного военного округа поздравили жителей и гостей города с Днём России.

Военнослужащие подарили жителям города символы праздника – флаги Российской Федерации. Военные полицейские провели акцию на Адмиралтейской площади – колыбели Российского военно-морского флота, где пришвартован первый линейный корабль «Гото Предестинация» с триколором, заложенный в Воронеже.

Расчёты военной полиции воронежского гарнизона рассказали жителям и гостям города об истории российского триколора, истории праздника и родного края.

Всего в акции на День России поучаствовало свыше 10 расчётов военной полиции.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Военная полиция
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